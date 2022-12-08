Виктор Бут вернулся в Россию: его обменяли на американскую баскетболистку, осужденную за контрабанду наркотиков

В Объединенных Арабских Эмиратах сегодня прошел обмен россиянина Виктора Бута, отбывавшего тюремный срок в США, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД напомнили, что Россия в течение длительного времени вела переговорный процесс по освобождению Бута. Однако Вашингтон категорически отказывался от включения россиянина в схему обмена.

«Российский гражданин возвращен на Родину», – уточнили в министерстве.

Ранее СМИ сообщали, что США настаивали на обмене Бута, как минимум, на двух американских граждан, осужденных в России.

Напомним, Бут был арестован в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году. Россиянина обвинили торговле оружием, подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Американский суд приговорил его к 25 годам заключения. Предприниматель находился в заключении в США почти 15 лет.

Грайнер была задержана в феврале 2022 года в аэропорту «Шереметьево». В ходе досмотра в ручной клади американки, прибывшей из Нью-Йорка, были обнаружены вейпы с жидкостью со специфическим запахом весом чуть менее грамма (0,702 г) – экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло. Баскетболистке, выступавшей за команду УГМК, были предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков. Суд приговорил ее к 9 годам заключения.

Москва, Андрей Дорофеев

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