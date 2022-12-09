По-прежнему всё печально: Кремль не считает обмен Бута признаком улучшения отношений между РФ и США

Неверно делать выводы о том, что обмен россиянина Виктора Бута и американской баскетболистки Бриттни Грайнер является шагом в сторону выхода из кризиса между Россией и США. Такое заявление сделал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. По его словам, отношения между странами находятся в плачевном состоянии.

«Переговоры касались исключительно темы обменов. Неверно, наверное, делать гипотетические выводы, что это может быть шаг в сторону выхода из кризиса, который мы имеем в двусторонних отношениях… Двусторонние отношения продолжают оставаться в печальном состоянии», – сказал Песков в комментарии «Известиям».

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что занимались обменом Бута и Грайнер спецслужбы России и США. По его словам, раскрыть детали обмена нет никаких возможностей. Главным итогом этой работы стало то, что гражданин России, который более 14 лет фактически находился «в плену у американцев» вернулся на родину, подчеркнул Песков.

Обмен Виктора Бута, отбывавшего тюремный срок в США, на Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков, состоялся 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

Москва, Наталья Петрова

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