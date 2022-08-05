В Южной Корее пять человек погибли при пожаре в больнице

Пять человек погибли, еще 37 пострадали при пожаре в больнице в южнокорейском Ичхоне. Возгорание началось на четвертом этаже, где оказались заблокированы 48 человек, передает агентство Yonhap.

Пожар случился утром 5 августа на площадке для гольфа на третьем этаже здания. 48 человек, включая 33 пациентов оказались заблокированы на задымленном четвертом этаже. Пятеро серьезно пострадали к тому моменту, когда до них добрались спасатели. Позже трое пациентов, медсестра и еще один человек, чью личность устанавливают, умерли.

Медики оказывают помощь 37 пострадавшим с сильным отравлением угарным газом.

На борьбу с огнем отправили 51 человека и 21 единицу техники. Пожар частично взят под контроль, но полностью справиться с огнем пока не получилось. Начато расследование причин пожара.

Напомним, в красноярском ковидном госпитале случился пожар. Три человек погибли, несколько пострадали.

Ичхон, Наталья Рязанова

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