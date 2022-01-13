Трое пострадавших при пожаре в ковидарии Красноярска умерли

Еще двое пациентов красноярского ковидного госпиталя скончались после того, как пострадали при пожаре в больнице. Еще одна пациентка умерла накануне, сообщили в ожоговом центре краевой больницы.

Напомним, 29 декабря в палате на 4-м этаже больницы №20 случился пожар. Предварительно, источником возгорания стал заряжавшийся мобильный телефон, который лежал под матрасом. Пациенты сами сбили пламя по приезда пожарных, но при этом получили ожоги. Четверых пострадавших доставили в ожоговый центр краевой больницы.

«Трое остальных скончались в силу сочетания тяжести ожогов, возраста, наличия тяжелых хронических сопутствующих патологий. О причине точно скажут специалисты», – сказал глава ожогового центра Владимир Мацкевич телеканалу «Енисей».

Красноярск, Наталья Рязанова

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