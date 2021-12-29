При пожаре в ковидном госпитале в Красноярске пострадали 5 человек

Пожар произошел в реанимации ковидного госпиталя в Красноярске. В результате происшествия, по последним данным, пострадали 5 человек.

Огонь вспыхнул в реанимационном отделении одного из корпусов больницы №20, переоборудованном под лечение пациентов с Covid-19, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в региональном минздраве. По его данным, загорелось медоборудование. Пять пациентов получили ожоги и отравление продуктами горения. Обошлось без жертв.

К настоящему времени пожар ликвидирован. Из здания эвакуированы 112 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Позже в МЧС РФ уточнили, что площадь пожара составила 5 квадратных метров, горели личные вещи в палате на четвертом этаже.

Напомним, 24 декабря в результате пожара в реанимации ковидной больницы в Астрахани погибли два человека.

Красноярск, Наталья Петрова

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