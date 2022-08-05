Под Белгородом бронетранспортер протаранил жилой дом

В Белгородской области военная машина врезалась в частный дом и практически разрушила его. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

ДТП произошло в поселке Уразово Валуйского района. По данным канала, водитель бронетранспортера не справился с управлением и въехал в жилой дом, расположенный на улице Плеханова.

В этот момент в помещении находилась женщина. По предварительной информации, она не пострадала.

Тем временем, дому был нанесен большой ущерб, у здания обвалилась стена и рухнула часть крыши.

Белгород, Зоя Осколкова

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