Под Белгородом бронетранспортер протаранил жилой дом

В Белгородской области военная машина врезалась в частный дом и практически разрушила его. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
ДТП произошло в поселке Уразово Валуйского района. По данным канала, водитель бронетранспортера не справился с управлением и въехал в жилой дом, расположенный на улице Плеханова.
В этот момент в помещении находилась женщина. По предварительной информации, она не пострадала.
Тем временем, дому был нанесен большой ущерб, у здания обвалилась стена и рухнула часть крыши.
Белгород, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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