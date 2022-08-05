В Дагестане подросток погиб в массовом ДТП

Два человека погибли, трое попали в больницу в результате массового ДТП в Каякентском районе Дагестана. Предварительная причина – неосторожный обгон.

Авария случилась около 21:00 часа 4 августа на 61-м км автодороги «Манас-Сергокала-Первомайск». Предварительно, водитель «ВАЗ-21104» не убедился в безопасном обгоне, выехал на встречную полосу и врезался в «LADA Granta» и «LADA Priora». И уже в них влетел автомобиль «Mitsubishi Carisma».

«В результате 49-летний водитель «ВАЗ-21104» и его 14-летний пассажир скончались от полученных травм. Трое жителей Сергокалинского района: 50-летний мужчина и две женщины 49 и 53 лет, с различными травмами доставлены в больницу», – рассказали в пресс-службе МВД Дагестана.

Напомним, в Башкортостане пятеро человек, включая несовершеннолетнего, погибли в аварии. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в легковушку, отчего та опрокинулась и загорелась.

Махачкала, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»