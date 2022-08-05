Полиция нашла тело младенца в мусорном контейнере под Гатчиной

Полиция нашла тело новорожденной девочки в мусорном контейнере рядом с частным домом в поселке Высокоключевой в Ленинградской области. Прокуратура и следователи проводят проверку.

В начале месяца в больницу попала женщина в тяжелом состоянии. Медики выяснили, что она не стояла на учете по беременности, но недавно перенесла выкидыш. Только через три дня женщина сказала, где искать тело младенца.

По ее словам, преждевременные роды начались на седьмом месяце, и на свет появилась мертвая девочка. Женщина никому не сообщила о случившемся, а тело младенца завернула в пакет и бросила в мусорный контейнер.

«Организована проверка по факту обнаружения трупа новорожденного ребенка и проверка соблюдения законодательства о защите материнства. Прокуратурой взят на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой следственными органами», – пояснили в прокуратуре региона.

Как сообщал «Новый День», в Челябинске у дороги нашли мешок с телом новорожденной девочки. Матерью младенца оказалась бездомная женщина.

Высокоключевой, Наталья Рязанова

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