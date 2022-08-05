Власти Грузии заявили об угрозе антироссийских провокаций

Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил о возможности провокаций против россиян и призвал правоохранителей к бдительности.

«Возможны любые провокации против русских, будьте бдительны, чтобы не допустить инцидентов», – сказал политик в обращении к правоохранительным органам на брифинге в пятницу, информирует «Коммерсантъ».

Кобахидзе добавил, что партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» предпринимает попытки разжечь ксенофобские настроения в отношении россиян, переехавших в Грузию после начала военной спецоперации на Украине.

Поводом для брифинга стало решение популярного тбилисского бара требовать от всех посетителей письменного осуждения действий России на Украине. Кроме того, заведение разместило у входа оскорбительную надпись на русском языке.

Тбилиси, Наталья Петрова

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