Семь человек погибли и пострадали в ДТП в центе Саратова

Три человека погибли, четверых доставили в больницу после ДТП с тремя машинами в центре Саратова. Проехавшие на красный сигнал светофора легковушки врезались в грузовик «Почты России».

Авария случилась около 02:50 часов в ночь на 6 августа на улице Большая Горная, сообщили в УГИБДД по Саратовской области. Предварительно, 19-летний водитель «Лада Приора» и 23-летний мужчина за рулем BMW решили проскочить на красный и врезались в грузовик. От удара кузов иномарки сильно смяло, позже автомобиль загорелся. Очевидцы записали на видео, как прохожие оттаскивают пострадавших от горящей машины.

Спасателям пришлось доставать тела двух погибших из BMW при помощи гидравлического инструмента. Еще двое пассажиров иномарки выжили, их успели довезти до больницы, но позже один умер от травм.

Глава регионального Минздрава Олег Костин подтвердил, что в больнице находятся четверо взрослых пострадавших: один в тяжелом состоянии, трое в состоянии средней тяжести. В их числе двое 19-летних парней из «Лады» и 38-летний водитель грузовика.

Напомним, в Дагестане два человека погибли, трое попали в больницу в результате массового ДТП из-за неосторожного обгона.

Саратов, Наталья Рязанова

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