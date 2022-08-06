В Болгарии четыре человека погибли в ДТП с туристическим автобусом

Автобус с румынскими туристами попал в ДТП по пути из Стамбула в Бухарест. Четыре человека погибли, девять пострадали, передает телеканал BNT.
Авария случилась около 02:00 часов в ночь на 6 августа на трассе между селами Пойкраиште и Куцина в Болгарии. Автобус врезался в припаркованную машину, и ударом его отбросило в дерево. Три человека погибли на месте, один умер от черепно-мозговой травмы позже в больнице.
Девять человек обратились за медицинской помощью. Семерых положили в больницу, почти всем потребуется помощь хирургов. Пострадавших с легкими повреждениями отпустили на амбулаторное лечение. Всего в автобусе находились 24 туриста и два водителя.
Автобус принадлежал румынском компании, а управлял им водитель турецкого происхождения. Его проверили на алкоголь и наркотики, все тесты были отрицательными. Причины аварии выясняются.
Ранее в Турции туристический автобус съехал с дороги и сорвался в пропасть. Пострадали 18 человек.
София, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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