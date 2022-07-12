В Турции автобус с туристами упал в пропасть

Туристический автобус съехал с дороги и сорвался в пропасть в Турции. По предварительным данным, пострадали 18 человек. Об этом сообщает газета Star.
ДТП произошло на 44-м километре автодороги Тунджели – Эрзинджан. Автобус совершил рейс на Черное море из Малатьи, а на обратном пути водитель потерял управление, машина съехала с дороги и упала в обрыв.
В аварии пострадали 18 человек, пишет издание со ссылкой на данные экстренных служб. На место прибыли несколько бригад скорой помощи, спасатели и правоохранители. Всех пострадавших с различными травмами госпитализировали.
В настоящее время выясняется, были ли в автобусе российские туристы.
Анкара, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube