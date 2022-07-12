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Вторник, 12 июля 2022, 11:48 мск

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В Турции автобус с туристами упал в пропасть

Туристический автобус съехал с дороги и сорвался в пропасть в Турции. По предварительным данным, пострадали 18 человек. Об этом сообщает газета Star.

ДТП произошло на 44-м километре автодороги Тунджели – Эрзинджан. Автобус совершил рейс на Черное море из Малатьи, а на обратном пути водитель потерял управление, машина съехала с дороги и упала в обрыв.

В аварии пострадали 18 человек, пишет издание со ссылкой на данные экстренных служб. На место прибыли несколько бригад скорой помощи, спасатели и правоохранители. Всех пострадавших с различными травмами госпитализировали.

В настоящее время выясняется, были ли в автобусе российские туристы.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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