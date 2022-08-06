В Калмыкии заключенные убили сотрудника ИК

Заключенные исправительной колонии №2 в Калмикии напали на сотрудников учреждения. В результате один охранник погиб, семеро получили различные травмы.

Инцидент случился около 22:20 мск 5 августа, но пресс-служба управления Следственного комитета по республике рассказала подробности только сейчас.

Двое заключенных кустарным способом изготовили предметы, которые использовали как оружие, и, сговорившись, напали на охрану. Один сотрудник ИК погиб на месте, второй в тяжелом состоянии отправлен в больницу.

«В период с 22:40 до 23 часов осужденные проникли на территорию общежития. Используя колюще-режущие предметы, применили насилие, в том числе опасное для жизни, в отношении шести сотрудников исправительного учреждения, которые получили травмы различной степени тяжести», – добавили в СКР.

Нападавших задержали. Один отбывал 3,5 года за несколько преступлений, включая грабеж, второй – 15 лет и среди прочего совершил убийство. Оба стали фигурантами новых уголовных дел: за убийство и покушение на убийство лиц в связи с их служебной деятельностью, дезорганизацию деятельности исправительных учреждений.

В начале июля в исправительном учреждении в Иркутской области осужденные устроили массовую драку. Несколько человек пострадали, один умер.

Элиста, Наталья Рязанова

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