ЧП в Иркутской колонии: после массовой драки погиб заключенный

В Иркутской области возбуждено уголовное дело после драки заключенных в исправительном учреждении в Братском районе. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

«Установлено, что в ночь с 19 на 20 июня 2022 года группа отрицательно настроенных осужденных, в целях дезорганизации деятельности исправительного учреждения, применили насилие в отношении нескольких осужденных с целью воспрепятствования соблюдению ими установленного порядка отбывания уголовного наказания и их исправлению. Пострадавшим были причинены телесные повреждения, один из которых в дальнейшем скончался в лечебном учреждении», – уточнили в прокуратуре.

После проверки материалы были направлены в Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

По факту смерти осужденного ранее следователями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры.

Иркутск, Светлана Антонова

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