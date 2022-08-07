СКР расследует смерть девушки на аттракционе в Орле

В Орле 17-летняя девушка упала с аттракциона «Орбита» в парке и умерла. Следователи возбудил уголовное дело, а в Госдуме потребовали проверить безопасность механизма.

Днем 6 августа девушка решила прокатиться на «Орбите». Во время работы аттракциона она вылетела из кресла и упала на землю. Медики диагностировали серьезную травму головы и отвезли пострадавшую в больницу. Там она умерла несмотря на усилия врачей, сообщили в управлении Следственного комитета по Орловской области.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей. Прокуратура начала проверку для оценки действий должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы организации безопасного досуга граждан в общественных местах.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов потребовал провести внеплановую проверку технического состояния, а также разрешение владельца на работу аттракциона в Орле.

«Требую немедленно проверить правомерность выдачи разрешения владельцам развлекательного комплекса на работу аттракциона «Орбита» в Орле. Проводилась ли профилактика оборудования, был ли вовремя ремонт техники. Проверки технического состояния таких конструкций должны стать внеплановыми. Только такая мера позволит сократить риск получения травм», – приводит слова Вице-спикера РИА Новости.

Орел, Наталья Рязанова

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