В Индии трех человек насмерть затоптали на входе в храм

Три женщины погибли во время давки при входе в храмовый комплексе Хату Шьямджи в индийским штате Раджастхан. Еще два человека получили различные травмы, передает телеканал NDTV.

Очереди в храм выстроили рано утром 8 августа, поскольку индуисты считают этот день особенно благоприятным. Когда ворота храма открылись, верующие устремились внутрь, и образовалась давка. Одна женщина потеряла сознание и упала, на нее повалились те, кто шел следом. Поток людей был таким плотным, что входящие шли по упавшим людям.

Пострадавших женщин доставили в больницу.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим женщинам.

Напомним, более 12 человек погибли в результате давки во время религиозного праздника в индийском штате Джамму и Кашмир. Причиной давки стал конфликт среди паломников.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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