Трое погибли: в Коми рухнул легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет Cessna упал в лесу около Ухты в Коми. Борт не дотянул до аэродрома менее полукилометра, сообщил в ГУ МЧС по республике. По предварительным данным, погибли три человека.
«Самолет совершил вынужденную посадку в 400 метрах от аэропорта в лесном массиве и загорелся. На борту находилось три человека», – говорится в сообщении ведомства.
Пострадавших и разрушений на земле нет.
По данным МЧС, экипаж самолета проводил мониторинг лесопожарной обстановки. Борт принадлежал частному лицу. Причина аварии выясняется.
Как сообщал «Новый День», в Бурятии самодельный легкомоторный самолет совершил экстренную посадку во время учебно-тренировочного полета. Никто не пострадал.
Ухта, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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