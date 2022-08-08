Трое погибли: в Коми рухнул легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет Cessna упал в лесу около Ухты в Коми. Борт не дотянул до аэродрома менее полукилометра, сообщил в ГУ МЧС по республике. По предварительным данным, погибли три человека.

«Самолет совершил вынужденную посадку в 400 метрах от аэропорта в лесном массиве и загорелся. На борту находилось три человека», – говорится в сообщении ведомства.

Пострадавших и разрушений на земле нет.

По данным МЧС, экипаж самолета проводил мониторинг лесопожарной обстановки. Борт принадлежал частному лицу. Причина аварии выясняется.

Как сообщал «Новый День», в Бурятии самодельный легкомоторный самолет совершил экстренную посадку во время учебно-тренировочного полета. Никто не пострадал.

Ухта, Наталья Рязанова

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