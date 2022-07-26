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Вторник, 26 июля 2022, 14:18 мск

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В Бурятии легкомоторный самолет совершил экстренную посадку

В Бурятии совершил экстренную посадку самодельный легкомоторный самолет. По предварительным данным, пилот не пострадал.

ЧП произошло возле поселка Матросово, что неподалеку от столицы республики Улан-Уде. Воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет.

В воздухе у машины отказал двигатель, самолет совершил вынужденную посадку, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что пострадавших и разрушений на земле нет.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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