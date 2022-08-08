Двое мужчин отравились арбузом в Москве, один – в реанимации

В Москве двум мужчинам потребовалась медицинская помощь после того, как они съели арбуз. Один из пострадавших попал в реанимацию. Инцидентом заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство взяло под контроль ход проверки, проводимой по факту происшествия.

По предварительным данным, 6 августа из хостела на улице Чечулина в одну из столичных больниц с признаками отравления госпитализирован 34-летний мужчина. Мужчина помещен в реанимацию.

«Со слов другого мужчины, также проживавшего в хостеле, накануне они купили арбуз, после употребления которого их самочувствие ухудшилось», – говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

В ведомстве добавили, что Перовская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств госпитализации мужчины.

По данным телеграм-каналов, мужчинам стало плохо после того, как они попробовали арбуз, купленный на рынке. Они вызвали скорую помощь. Одного из них увезли в ГКБ им. Иноземцева с диагнозом «токсическое действие неуточненного вещества», пишет Baza. Сейчас специалисты устанавливают, из-за чего именно он отравился.

Москва, Наталья Петрова

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