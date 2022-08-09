Рекордные ливни в Южной Корее унесли жизни семи человек

Из-за рекордных за 80 лет ливней в Сеуле и его пригороде погибли семь человек, судьба еще шестерых неизвестна. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на власти.

В результате удара стихии девять человек пострадали – люди получили различные травмы.

Ранее сообщалось, что на столицу Южной Кореи и окрестные города обрушилось рекордное за последние восемь десятилетий количество осадков. Из-за ливней затоплены дороги и здания, станции метро, автомобили. Кроме того, произошли отключения энергии, а жителям районов в низинах пришлось эвакуироваться.

Сеульский метрополитен остановил свою работу из-за затопления некоторых станций.

Тем временем, Корейское метеорологическое управление предупредило о новой волне ливней, надвигающихся на столичный регион.

Сеул, Наталья Петрова

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