Грузовик врезался в микроавтобус с пассажирами под Новосибирском

Грузовик и микроавтобус с 10 пассажирами столкнулись лоб в лоб на трассе в Ордынском районе Новосибирской области. Двух человек пришлось доставать из машины с помощью специальной техники, сообщили в управлении МЧС по региону.
В ночь на 9 августа на 91-м км трассы К-17Р «Новосибирск-Кочки-Павлодар» грузовик «HOWO» при развороте врезался в микроавтобус «Мерседес». Водитель грузовика не пострадал, а все пассажиры и водитель микроавтобуса оказались в больнице. Спасателям пришлось с помощью специального инструмента доставать зажатых в машине водителя и пассажира.
«11 человек госпитализированы в центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести», – добавили в ведомстве.
По факту ДТП проходит проверка, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура области также начала проверку для оценки соблюдения законодательства о соблюдении дорожных условий для безопасности дорожного движения и безопасности пассажирских перевозок.
Ранее на остановочном пункте в Челябинске столкнулись три маршрутки. Один человек пострадал.
Новосибирск, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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