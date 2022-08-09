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Четверг, 11 августа 2022, 05:55 мск

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Мошенник прикинулся кондуктором и собирал деньги за проезд в маршрутке

В Нижнем Новгороде мужчина притворился кондуктором и собирал деньги у пассажиров маршрутки. Когда водитель заметил неладное, аферист быстро выбежал из автобуса. Злоумышленника уже разыскивают правоохранители.

Видео с инцидентом появилось в Сети. Судя по кадрам, на одной из остановок в маршрутку вошел мужчина. Оплатив проезд у водителя, он незаметно взял ленту с билетами и стал собирать деньги у других пассажиров, выдавая им проездные талоны.

В какой-то момент водитель увидел это, но злоумышленник успел выбежать из автобуса. По данным нижегородских СМИ, сейчас его ищет полиция.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина притворился стажером супермаркета «Пятерочка» и украл выручку из кассы.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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