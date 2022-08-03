«Идеальное ограбление»: мужчина обчистил кассу «Пятерочки», притворившись стажером

В Москве мужчина прикинулся стажером супермаркета «Пятерочка», чтобы украсть выручку из кассы. Злоумышленник забрал деньги и скрылся. Сейчас его ищут сотрудники полиции.

Инцидент произошел утром 1 апреля в одном из магазинов торговой сети, сообщает телеграм-канала Baza. Вор нацепил бейджик стажера и попросил администратора отправить его на кассу для обучения. У менеджера это не вызвало подозрений, поскольку обучение стажеров было обыденным делом для этого супермаркета.

Мужчине выдали дали униформу и поставили рядом с кассиром. Через некоторое время напарница стажера ушла, оставив «стажера» одного за кассой вместе со своей карточкой доступа к кассовому оборудованию. Тот тут же забрал из кассы 32 тыс. рублей и сбежал.

В настоящее время лжестажера разыскивают правоохранители. Позже стало известно, что сотрудники магазина проверяли у грабителя документы, с большой вероятностью они были поддельными. Однако данные злоумышленника никто не запомнил.

Москва, Наталья Петрова

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