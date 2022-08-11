Прикинулся стажером: задержан мужчина, обчистивший кассы трех супермаркетов Москвы

В Москве задержали 28-летнего мужчину, который, притворившись стажером, украл деньги из касс в трех столичных супермаркетах. Добычей приезжего вора стали около 100 тыс. рублей. Об этом сообщает столичный полицейский главк.

Как установили сыщики, злоумышленник пришел в торговые точки, расположенные на улицах Новаторов, Новочеремушкинской и Профсоюзной, и представился стажером-кассиром. «Его ставили на кассу для обслуживания клиентов, а он вместо этого похищал выручку и скрывался», – говорится в сообщении.

В течение нескольких дней лже-стажер похитил из касс трех супермаркетов почти 100 тысяч рублей, отметили в ГУ МВД по Москве. Похищенные деньги он потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждены уголовные дела ч. 1 ст.158 УК РФ («Кража»). После проведения следственных действий подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина прикинулся стажером супермаркета «Пятерочка», чтобы украсть выручку из кассы.

Москва, Наталья Петрова

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