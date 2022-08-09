В США три человека пострадали при взрыве в дата-центре Google

Три человека доставлены в больницу в критическом состоянии после взрыва в крупнейшем центре обработки данных Google в США. В ряде стран пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов компании.

Днем 8 августа электрики работали на подстанции рядом с дата-центром в Каунсил-Блаффс, когда случился взрыв. Одного рабочего доставили в больницу на вертолете, еще двух – на машинах скорой помощи, передает телеканал KITV со ссылкой на экстренные службы.

По данным сервиса Downdetector, 9 августа в работе поискового сервиса и карт Google произошел масштабный сбой. Жалобы поступали от жителей США, Канады, Великобритании, Германии и Японии. Позже проблемы были устранены.

Каунсил-Блаффс, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»