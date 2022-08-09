В Бурятии ребенка насмерть засыпало песком в овраге

Шестилетний мальчик погиб во время игр в овраге окраине села Творогово в Бурятии. Ребенка целиком засыпало песком, сообщили в управлении Следственного комитета по республике.

Днем 8 августа дети отправились играть в овраг, где заранее выкопали несколько углублений. Шестилетний мальчик залез в одно из них, и его засыпало песком. Дети принялись откапывать товарища и сумели освободить его голову, но ребенок не подавал признаков жизни.

Прибывшие медики констатировали смерть.

СКР начал доследственную проверку, которую прокуратура поставила на контроль. Сотрудники надзорного ведомства также оценят работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, в Волгоградской области мужчину насмерть засыпало зерном во время разгрузки автомобиля. Во время открытия одного из бортов грузовика мужчина не успел отойти, и его засыпало пшеницей.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

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