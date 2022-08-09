В Татарстане четыре человека отравились газом в канализации

Два человека погибли, два попали в больницу после работ по очистке канализационного колодца в селе Каенлы. Все они отравились сероводородом, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Татарстану.

Утром 9 августа трое рабочих отправились на чистку колодца, но не надели средства защиты для органов дыхания. Всем троим стало плохо, и они потеряли сознание. Прохожий бросился им на помощь, но сам отравился газом и упал в колодец.

«Пострадавших подняли на поверхность сотрудники экстренных служб. Двое мужчин погибли, и еще двое доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», – говорится в сообщении СКР.

Прокуратура региона поставила на контроль ход расследования. Сотрудники ведомства начали собственную проверку, в ходе которой оценят действия должностных лиц организации в части соблюдения требований охраны труда и обеспечению техники безопасности при производстве работ.

Ранее в Рязанской области три человека погибли и один пострадал во время чистки канализационного колодца в частном доме.

Казань, Наталья Рязанова

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