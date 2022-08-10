В Южной Корее число погибших от ливней выросло до девяти человек

Число жертв сильных ливней в Южной Корее выросло с семи до девяти человек. Судьба еще семи пока не известна, сообщает агентство «Ренхап».

Смерти пятерых официально подтвердили в Сеуле, еще трех погибших нашли в провинции Кёнгидо и одного – в провинции Канвондо. 17 человек пострадали и обратились за медицинской помощью. В Сеуле порядка 570 человек эвакуировали из их домов и разместили в школах и спортивных залах. По всей стране, без учета столицы, эвакуированы 1253 человек из 724 домохозяйств.

Затоплено 2676 домов и построек. Шесть участков железных дорог в окрестностях Сеула затоплено, несколько участков автомагистралей в городе закрыли из-за подтопления. Местные власти смогли восстановить работу метро.

По данным Корейского метеорологического управления, с начала недели в Сеуле выпало 525 миллиметров осадков.

Как сообщал «Новый День», сильнейшие за 80 лет ливни в Сеуле и его пригороде привели к гибели семи человек. Оказались затоплены дороги и здания, станции метро, произошли отключения энергии.

Сеул, Наталья Рязанова

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