Омский депутат объявлен в розыск за фейки о российской армии

Суд в Омске объявил в розыск депутата городского совета Дмитрия Петренко по делу о распространении фейков об использовании Вооруженных Сил РФ. До этого подсудимый находился под подпиской о невыезде.

«Его объявили в розыск, приостановили производство по делу, изменили ему меру пресечения на заключение под стражу», – рассказали в Куйбышевском районном суде «Интерфаксу».

В суде отметили, что Петренко дважды пропустил предварительное слушание по своему делу.

Депутат стал фигурантом уголовного дела о дискредитации российских военных в марте. Следователи выяснили, что Петренко использовал служебное положение, чтобы в своем телеграм-канале распространять ложную информацию о ВС РФ. Политик уже был наказан по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ за публичное демонстрирование нацистской или экстремистской атрибутики. Суд назначил ему семь суток административного ареста.

Омск, Наталья Рязанова

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