Десятки мигрантов из затонувшей лодки пропали в море у берегов Греции

Лодка с 60-80 людьми на борту затонула недалеко от берегов Греции. Береговая охрана смогла спасти 29 человек. Судьба остальных неизвестна, пишет Reuters.

Лодка везла мигрантов из турецкой Антальи к берегам Италии. Но утром 10 августа около острова Карпатос в южной части Эгейского моря судно перевернулось и затонуло. Береговой охране пришлось выйти в море при сильном ветре, чтобы спасти больше людей. Живыми из воды достали 29 человек.

По данным ведомства, спасенные были уроженцами Афганистана, Ирана и Ирака, искавшими лучшей жизни. По словам выживших, судно изначально было перегружено, поскольку везло от 60 до 80 человек. Десятки человек стали пропавшими без вести, пока их тела не найдены.

Напомним, как минимум 90 человек погибли при крушении лодки, перевозившей мигрантов из Ливии в Европу. В живых остались четыре человека.

Афины, Наталья Рязанова

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