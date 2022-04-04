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NewDayNews.ru

Понедельник, 4 апреля 2022, 11:37 мск

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Порядка 90 мигрантов погибли при крушении лодки в Средиземном море

Как минимум 90 человек погибли при крушении лодки, перевозившей мигрантов из Ливии в Европу. В живых остались четыре человека, пишет AP со ссылкой на «Врачей без границ».

По данным агентства, на лодке находились около ста человек, отправившихся на поиски лучшей жизни в Европу. В пути переполненное судно перевернулось, и люди оказались в воде. Нефтяной танкер поднял на борт четырех выживших.

«Врачи без границ» не уточнили, когда именно случился инцидент. Предварительно, мигранты находились в море как минимум четыре дня, пока их сигнал не поймало коммерческое судно.

Ранее 33 человека погибли при крушения лодки в проливе Ла-Манш. Мигранты пытались добраться до Великобритании. Полиция арестовала четырех человек, подозреваемых в организации незаконной переправки людей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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