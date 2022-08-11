В Египте грузовик врезался в микроавтобус, 11 человек погибли

Не менее 11 человек погибли, двое пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса в египетской провинции Асуан. Выживших пассажиров доставил в больницу.

Авария случилась 10 августа на проселочной дороге. Грузовик с прицепом и перевозивший людей микроавтобус не поделили дорогу. В Итоге водитель микроавтобуса и еще 10 человек погибли на месте. Двум успели оказаться помощь. У одного из пострадавших перелом костей таза, травмы второго не уточняются, сообщает «Вести.ру».

Ранее в Новосибирской области грузовик и микроавтобус с 10 пассажирами столкнулись лоб в лоб. Водитель грузовика не пострадал, а все пассажиры и водитель микроавтобуса оказались в больнице.

Каир, Наталья Рязанова

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