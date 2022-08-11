Утечка аммиака в Донецке после обстрела ВСУ: есть погибший и пострадавшие

Один человек погиб и двое пострадали в результате повреждения аммиакопровода на территории Донецкого пивоваренного завода из-за обстрела предприятия со стороны украинских войск. Об этом сообщает МЧС ДНР в Telegram.

Инцидент произошел около 22:00 в среду, 10 августа. В результате попадания снаряда произошла разгерметизация емкости с аммиаком и зафиксирована утечка этого ядовитого вещества.

«По состоянию на 01.00 силами МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе», – говорится в сообщении.

В МЧС ДНР отметили, что в момент происшествия на территории пивзавода находилось 32 человека. «По предварительной информации один человек погиб и 2 пострадали», – сообщили в ведомстве.

Из-за обстрела на предприятии вспыхнул склад готовой продукции. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. На данный момент борьба с огнем продолжается.

Донецк, Наталья Петрова

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