Курский губернатор сообщил об украинском обстреле двух поселков

Губернатор Курской области Роман Старовой сообщил, что украинские войска ведут обстрел двух приграничных поселков.

«В Глушковском районе снова неспокойно, противник обстреливает приграничные поселки – Теткино, Попово-Лежачи», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Он пообещал сообщить подробности позже.

Ранее об украинском обстреле приграничной территории в Курской области сообщил телеграм-канал Baza. По его данным, трое пограничников пострадали в ходе обстрела их позиций в Глушковском районе. Их доставили в больницу.

Отмечалось, что ВСУ начали обстрел около семи часов утра. «Атака была осуществлена миномётными снарядами неустановленного калибра», – говорится в сообщении.

Надо отметить, что приграничные территории Курской области после начала спецоперации на Украине неоднократно подвергались обстрелу со стороны ВСУ. В регионе с начала апреля действует повышенный уровень террористической опасности.

Курск, Наталья Петрова

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