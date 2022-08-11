В США почти 40 домов разрушены взрывом в жилом квартале

Как минимум три человека погибли, один пострадал в результате взрыва в американском городе Эвансвилл. Взрывная волна разрушила и повредила порядка 39 домов.

Около 13:00 часов (20:00 мск) 10 августа в жилом квартале прогремел сильный взрыв, разметавший несколько домов и повредивший соседние строения. Погибли два человека внутри взорвавшегося дома, и один – в соседнем. Еще одного с травмами доставили в больницу, сообщат Associated Press.

Пожарные продолжают проверять поврежденные дома в поисках раненых. Некоторые здания так пострадали, что в них опасно входить, это осложняет работу спасателей. 11 из поврежденных домов стали полностью непригодны для проживания.

Сотрудники экстренных служб и правоохранители выясняют причины случившегося.

Ранее три человека оказались в критическом состоянии после взрыва в центре обработки данных Google в США.

Эвансвилл, Наталья Рязанова

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