Избивавшая сына-инвалида сибирячка отделалась штрафом в 5000 рублей

Суд назначил жительнице Минусинска штраф в пять тысяч рублей за издевательства над сыном-инвалидом. Рассмотрение дела о лишении женщины родительских прав продолжается, рассказали в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Напомним, 36-летняя мать троих детей избивала полуторогодовалого сына с пороком сердца. Видео своих воспитательных приемов она отправляла отцу мальчика, чтобы позлить его после расставания. Попавший в соцсети ролик вызвал волну возмущения и стал предметом проверки надзорных органов.

«Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Мировой судья Минусинска вынес приговор по делу о ненадлежащем исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Девушке назначено наказание в виде штрафа в размере пять тыс. рублей», – пояснили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что судья учел смягчающие обстоятельства и признание подсудимой своей вины. Дети пока находятся у бабушки, суд рассматривает иск о лишении сибирячки родительских прав.

Минусинск, Наталья Рязанова

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