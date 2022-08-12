Трое погибли: в Иерусалиме автобус врезался в остановку

Пассажирский автобус врезался в полную людей остановку в Иерусалиме. Женщина и двое детей погибли, несколько человек оказались зажаты под автобусом, пишет The Jerusalem Post.

Авария случилась вечером 11 августа в районе Ромема. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, и он врезался в остановку. 30-летняя женщина, девочки трех и семи лет погибли на месте от полученных травм. Нескольких пострадавших увезли в больницу, нескольким пришлось дожидаться спасателей: людей зажало под автобусом.

Полиция подчеркнула, что авария не была терактом. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Как сообщал «Новый День», в Доминикане автобус с неисправными тормозами устроил массовую аварию. Четыре человека погибли и несколько десятков получили травмы.

Иерусалим, Наталья Рязанова

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