В Петербурге школьник умер во время тренировки в спортивной школе

Воспитанник школы петербургского хоккейного клуба СКА умер во время тренировки. Шайба ударила его в грудь, и сердце остановилось, рассказали в пресс-службе организации.

Инцидент случился 11 августа во время одного из упражнений.

«После щелчка защитника шайба попала игроку в грудь, в область сердца. Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь, которая провела все реанимационные мероприятия. Сердце Всеволода смогли запустить», – сообщили в школе СКА.

Скорая отвезла 14-летнего хоккеиста в больницу. Но там его сердце снова остановилось, и спасти мальчика не удалось.

Клуб выразил соболезнования родным и близким юного хоккеиста. Семье обещали оказать всю нужную помощь и провести внутреннее расследование инцидента.

Напомним, в Саратовской области мальчик умер во время тренировки по самбо в спортивной школе.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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