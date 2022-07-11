Ребенок умер на занятиях в спортшколе под Саратовом

Мальчик умер во время занятий в спортивной школе в городе Балашове Саратовской области. Следователи начали проверку обстоятельств случившегося.

Днем 10 июля девятилетний мальчик пришел на занятия самбо. Ему стало плохо, мальчик пожаловался учителю спортшколы на плохое самочувствие. Учитель вызвал скорую помощь, которая забрала мальчика в больницу. Врачи провели реанимационные мероприятия, но не смогли спасти ребенка.

«Проводится доследственная проверка. Телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти ребенка не обнаружено. Для определения причины смерти назначено судебно-медицинское исследование», – рассказали в управлении Следственного комитета в регионе.

Напомним, в Воронеже восьмилетний мальчик скончался во время урока в школе. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Балашов, Наталья Рязанова

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