В Йемене 38 человек стали жертвами проливных дождей

По меньшей мере 38 человек погибли за два дня в результате сильных дождей на юго-западе Йемена. Ливни привели к наводнениям и обрушению домов. Полностью разрушены 10 строений в Старом городе в Сане, объявленные объектами всемирного наследия ЮНЕСКО, передает AP.

Сезон дождей в этом году были слишком интенсивным. Системы канализации не успевали справляться с обилием воды, что привело к подтоплению поселений. Около 100 домов не выдержал силы ливней и рухнули или были повреждены, несколько человек погибли и пострадали.

В Старом городе полностью разрушены 10 исторических зданий. Этот район йеменской столицы построен более двух тысячелетий назад и объявлен объектом всемирного наследия. Еще как минимум 80 зданий сильно пострадали, им нужен срочный ремонт.

По прогнозам синоптиков, дожди в Йемене не прекратят еще, как минимум, 10 дней.

Ранее ливни в Пакистане привели к разливу рек и оползням. Порядка 400 человек погибли, разрушены 8,6 тыс. зданий, тысячи людей остались без крова.

Сана, Наталья Рязанова

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