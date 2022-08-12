В Уфе нашли без сознания подростков, принявших неизвестные таблетки

Пятеро подростков в Уфе отравились неизвестными таблетками и потеряли сознание. Трое находятся в тяжелом состоянии.

Вечером 11 августа три девочки и мальчик в возрасте 14 и 15 лет пришли в гости к подруге, когда она осталась одна дома. Они выпили спиртного и решили принять некие таблетки, после чего потеряли сознание. Утром 12 августа их нашла хозяйка квартиры и вызвала скорую помощь, рассказали в управлении Следственного комитета по Башкирии.

По данным регионального минздрава, трое подростков находятся в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести.

Следственный комитет вместе с полицией устанавливает, что именно произошло в квартире и где подростки взяли неизвестный препарат. По итогам доследственной проверки СКР примет решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Свердловской области четверо парней приняли неизвестные таблетки и отравились. 19-летний парень умер, его приятели 17 и 16 лет находятся в тяжелом состоянии. Четвертому пострадавшему разрешили лечиться дома.

Уфа, Наталья Рязанова

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