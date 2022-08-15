Число жертв взрыва на ереванском рынке выросло до шести человек

Спасатели достали из-под завалов ереванского рынка «Сурмалу» тела еще нескольких погибших. Теперь официально подтверждена смерть шести человек.

«Спасатели извлекли тела двоих из-под завалов здания рынка», – цитирует сообщение МЧС Армении ТАСС. Позже достали тело еще одного человека.

Число пострадавших увеличилось до 60 человек, их доставили в больницы. Судьба еще 17 человек остается неизвестной. Спасатели не используют тяжелую технику при разборе завалов, чтобы не навредить людям, которые могут быть внизу. На место происшествия пригнали два подъемных крана, чтобы убрать крупные обломки.

Пожарные пока не потушили пожар: в одном из складов продолжают детонировать фейерверки. Под завалами тоже продолжается горение, наверх понимается едкий дым, что тоже затрудняет поисково-спасательную операцию. На месте спасателям помогают добровольны из числа местных жителей.

На место трагедии утром прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Накануне на оптовом рынке «Сурмалу» прогремели два мощных взрыва. Предварительно, эпицентром был склад пиротехники. Первоначально сообщалось об одном погибшем и 34 раненых, число пострадавших и погибших увеличивается по мере того, как спасатели обследуют обломки здания.

Ереван, Наталья Рязанова

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