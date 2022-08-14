В Ереване прогремел мощный взрыв: есть погибшие и раненые

Сегодня на ереванском оптовом рынке «Сурмалу», специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов, произошли мощные взрывы, в результате которых один человек погиб и 34 – получили ранения, передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС Армении.

Telegram: ВИДЕО

По предварительным данным, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.

Telegram: ВИДЕО

На месте ЧП работают спасатели и пожарные. В МЧС Армении не исключили, что под завалами взорвавшегося рынка остались люди

Ереван, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»