Пропавшая под Пермью шестилетняя девочка найдена мертвой

В Прикамье длившиеся более двух суток поиски шестилетней девочки прекращены. Волонтеры нашли тело ребенка в колодце, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Пермскому краю.

Девочка ушла гулять вечером 12 августа и не вернулась вовремя домой. Родители заявили о пропаже ребенка, к поискам полиции подключились добровольцы и местные жители – всего порядка 600 человек. Правоохранители проверили около 130 домовладений и 100 единиц транспортных средств, допрошено более 100 свидетелей.

«В поселке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа в колодце с водой обнаружено тело девочки. Ведется работа по извлечению тела ребенка из воды», – пояснили в ведомстве.

Уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) возбудили по факту пропажи ребенка. Теперь следователи устанавливают обстоятельства смерти девочки.

Ранее пропавшую восьмилетнюю девочку в Подмосковье удалось найти живой. Спасатели вычислили место нахождения ребенка по умным часам и отбили школьницу у педофила.

Пермь, Наталья Рязанова

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