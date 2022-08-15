Двое пострадали: мотодельтаплан рухнул в Нижегородской области

Мотодельтаплан с двумя людьми упал вблизи деревни Чаглава в Нижегородской области. Оба пострадавших доставлены в больницу, следователи начали проверку происшествия.

Около 18:45 часов 14 августа мотодельтаплан заходил на посадку в поле, но пошел на второй круг. И внезапно рухнул на землю. 59-летний мужчина и 35-летняя женщина доставлены в Кстовскую ЦРБ.

«Предварительные причины происшествия: техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета.

Ранее в Татарстане разбился самодельный мотодельтаплан, который обрабатывал поля. Пилот погиб.

Нижний Новгород, Наталья Рязанова

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