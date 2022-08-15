В Белгороде мать убила двоих маленьких детей и совершила суицид

В Белгороде женщина убила своих детей 2 и 4 лет, после чего покончила жизнь самоубийством. По факту расправы над малолетними детьми возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Мотивы преступления устанавливаются.

Накануне в автомобиле в гараже частного дома по 3-му Поэтическому переулку были найдены тела двоих маленьких детей с признаками насильственной смерти. Мать малышей обнаружили мертвой во дворе дома.

«По версии следствия, мать совершила убийство детей. Сама женщина свела счеты с жизнью во дворе домовладения», – говорится в сообщении ведомства. Возбуждено дело по п.п. «а, в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетних), назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.

Следователи выясняют, что толкнуло мать на расправу над детьми. «Кроме того, следствием будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению преступления в отношении детей», – отметили в СКР.

Областная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, говорится в сообщении ведомства.

Белгород, Наталья Петрова

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