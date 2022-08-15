В Сербии случился взрыв на оборонном заводе

Взрыв прогремел в одном из цехов оборонного предприятия «Крушик» в Сербии. Две работницы пострадали, пишеи Kurir.

Капсюль для воспламенения порохового заряда в огнестрельном оружии взорвался прямо в руках 40-летней работницы завода. Женщину отвезли в больницу с серьезными травмами рук. Рядом с ней находилась еще одна женщина, ее тоже госпитализировали. Характер ее ран не уточняется, но, по данным издания, она пострадала меньше коллеги.

Завод является одним из крупнейших оборонных предприятий страны. Производство находится в 100 км от Белграда.

Ранее один человек погиб, 13 пострадали в результате взрывов на аэродроме «Саки» в Крыму. В Минобороны РФ назвали причину ЧП – нарушение пожарной безопасности, из-за которых сдетонировал боеприпас.

Валево, Наталья Рязанова

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