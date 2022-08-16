Лесной пожар повредил 34 дома под Ростовом-на-Дону

Природный пожар перекинулся с лесного массива на жилые дома станицы Верхнекундрюченской в Усть-Донецком районе Ростовской области. Повреждены 34 строения, но пострадавших нет – всех эвакуировали.

Днем 15 августа верховой лесной пожар перешел на территорию поселения. По информации регионального минприроды, огонь перекинулся на земли лесного фонда с соседнего колхозного леса. Площадь пожара достигла 30 га, под угрозой оказались жилые дома.

«С 15:00 на территории Усть-Донского района введен режим ЧС. Сложность при тушении создают рельеф местности и погодные условия: сильная жара и ветер с порывами до 20 м/с, который меняет направление», – рассказали в пресс-службе правительства региона.

Утром площадь пожара увеличилась до 136 га несмотря на усилия сотрудников МЧС. К тушению привлекли авиацию, более 300 человек и 90 единиц техники.

«В Усть-Донецком районе повреждены 34 строения. Жителей эвакуировали, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены самолет-амфибия Бе-200ЧС и вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством. Задействован самолет Ил-76», – пояснили в МЧС России.

Ранее в Якутии огонь от лесного пожара перекинулся на жилые дома поселка Арылах. Спасатели эвакуировали 260 детей из расположенного рядом детского лагеря «Орленок».

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

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