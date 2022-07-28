В Якутии лесной пожар перекинулся на поселок около детского лагеря

Огонь от лесного пожара перекинулся на жилые дома поселка Арылах в Мирнинском районе Якутии. Спасатели эвакуировали 260 детей из расположенного рядом детского лагеря «Орленок».

Низовой лесной пожар из-за сильного ветра перешел в верховой, и огонь перекинулся через реку на поселок. Пожар уничтожил три жилых дома, две хозяйственные постройки. Никто не пострадал. Спасатели эвакуировали жителей и продолжают бороться с огнем, сообщила пресс-служба правительства Якутии.

«Все силы брошены, чтобы удержать село и не допустить больших потерь. В поселке Арылах проживает порядка 1800 человек», – пояснил первый зампредседателя правительства республики Дмитрий Садовников.

Спасатели автобусами вывезли гостей и персона стоящего рядом с поселком детского лагеря «Орленок» из-за риска, что огонь может перекинуться на строения.

«Проведена эвакуация из детского лагеря 325 человек, в том числе 260 детей. Пострадавших нет. К месту пожара направлен самолет Бе-200 МЧС России и Ми-8 компании «Алроса» с водосливным устройством», – рассказали в МЧС.

Прокуратура организовала проверку по факту возникновения лесного пожара, перешедшего на населенный пункт. Ведомство установит причины пожара и оценит, как уполномоченные органы исполняли законодательство о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В конце июня власти Якутии объявили режим ЧС в связи с ухудшением ситуации с лесными пожарами.

Якутск, Наталья Рязанова

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