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Вторник, 16 августа 2022, 10:57 мск

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В Турции один человек погиб, шестеро пострадали во время шторма

Фото: trthaber.com

Один человек погиб, шестеро получили различные травмы в результате сильного шторма в турецкой Анкаре. В нескольких районах города затопило дороги, подтопило дома и общественные здания, парализована работа городского транспорта, передает TRT-haber.

Ливни и шквалистый ветер обрушились на Анкару во второй половине дня 15 августа. Порывами ветра с потоками воды разбило стекла в нескольких зданиях. От порезов пострадали четыре человека в местном лицее, им оказана медицинская помощь.

Три строителя-стажера получили травмы при обрушении несущих конструкций на стройке. Всех забрала скорая помощь, но один мужчина умер по пути в больницу. В одной из городских мечетей упал минарет. Полиция эвакуировала 34 человека из соседних домов, чтобы исключить риск для их жизни, сообщает «Вести.ру».

Ранее 38 человек погибли за два дня в результате сильных дождей на юго-западе Йемена. Ливни привели к наводнениям и обрушению домов.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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